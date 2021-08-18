Суд Сочи приостановил работу вагона-ресторана поезда, где массово отравились дети

12:35
Фото: depositphotos/belchonock
Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
"Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 10 августа 2021 года", – сообщил в пресс-службе.
О массовом отравлении юных пассажиров поезда Мурманск – Адлер стало известно 6 августа. Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченска и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. В дальнейшем количество отравившихся детей росло. В общей сложности после ужина в вагоне-ресторане с поезда был снят и госпитализирован 91 ребенок.
У сотрудников вагона-ресторана обнаружили норовирус второго типа. Он же, по данным Роспотребнадзора, стал причиной отравления детей. При осмотре вагона обнаружили продукты с истекшим сроком годности и грязь. Также в ходе проверки выявили нарушения хранения разделочного инвентаря и неэффективную работу холодильника.
В отношении юридического лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
Задержан директор вагона-ресторана поезда после отравления детей на Кубани
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: