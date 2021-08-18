Суд Сочи приостановил работу вагона-ресторана поезда, где массово отравились дети

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Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

"Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 10 августа 2021 года", – сообщил в пресс-службе.

О массовом отравлении юных пассажиров поезда Мурманск – Адлер стало известно 6 августа. Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченска и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. В дальнейшем количество отравившихся детей росло. В общей сложности после ужина в вагоне-ресторане с поезда был снят и госпитализирован 91 ребенок.

У сотрудников вагона-ресторана обнаружили норовирус второго типа. Он же, по данным Роспотребнадзора, стал причиной отравления детей. При осмотре вагона обнаружили продукты с истекшим сроком годности и грязь. Также в ходе проверки выявили нарушения хранения разделочного инвентаря и неэффективную работу холодильника.

В отношении юридического лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").