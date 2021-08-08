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Происшествия

13:20

В вагоне-ресторане, где отравились дети, обнаружены просроченные продукты

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, где ужинали госпитализированные в медучреждения Кубани дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью", – заявил сотрудник органов.

7 августа с поезда Мурманск – Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, следовавших из Карелии, с признаками кишечной инфекции. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане.

Одного из четырех сотрудников вагона отстранили от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Кроме того, взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

По данным на 8 августа, число госпитализированных детей увеличилось до 87. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

В Минздраве края также уточнили, что дети передвигались в составе двух организованных групп. После снятия с поезда детей с признаками отравления остальные продолжили следовать до станции назначения.

Ранее Роспотребнадзор установил причину отравления детей, ею стал норовирус второго типа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Норовирусы, как и ротавирусы, являются одной из основных причин развития кишечных инфекций у детей. Они очень заразны, а потому попадание этого вируса в детский коллектив зачастую ведет к быстрому инфекции.

Ранее в Казани пятерых детей доставили в медучреждения с отравлением хлоркой, один находится в отделении реанимации. По предварительным данным, все они отравились хлоркой в аквапарке "Ривьера".

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