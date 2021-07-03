Авария после выброса хлора в Ижевске полностью ликвидирована

Фото: Главное управление МЧС по Удмуртской Республике

Аварию на станции подъема воды с выбросом хлора в Ижевске полностью ликвидировали. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована", – написал Бречалов в своем аккаунте в Twitter.

Глава региона подчеркнул, что к медикам за помощью не обращались люди с признаками отравления хлором. При этом замеры уровня содержания опасного вещества в воздухе продолжаются.

"Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", – заключил губернатор.

Ранее жителей Городка Металлургов в Ижевске попросили покинуть территорию, так как на станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошел выброс хлора. В региональном управлении МЧС предупредили, что пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу.

Позднее губернатор объявил о локализации аварии. Он уточнял, что оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30–45 минут.