Авария после выброса хлора в Ижевске полностью ликвидирована

07:21
Фото: Главное управление МЧС по Удмуртской Республике
Аварию на станции подъема воды с выбросом хлора в Ижевске полностью ликвидировали. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована", – написал Бречалов в своем аккаунте в Twitter.
Глава региона подчеркнул, что к медикам за помощью не обращались люди с признаками отравления хлором. При этом замеры уровня содержания опасного вещества в воздухе продолжаются.
"Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", – заключил губернатор.
Ранее жителей Городка Металлургов в Ижевске попросили покинуть территорию, так как на станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошел выброс хлора. В региональном управлении МЧС предупредили, что пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу.
Позднее губернатор объявил о локализации аварии. Он уточнял, что оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30–45 минут.
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