В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора, жителей просят покинуть территорию. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МЧС.

"На станции подъема воды по адресу город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов", – говорится в сообщении.

Гражданам, которые не могут покинуть опасную зону, рекомендовали оставаться в помещении и осуществить его экстренную герметизацию: плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотнить щели в окнах и на стыках рам и подняться на верхние этажи зданий.

В числе признаков отравления специалисты назвали резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений. Тем, кто отмечает у себя подобные симптомы, важно сохранять покой, принимать теплое питье и обратиться к врачу.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что масса выброшенного с Ижводоканала хлора составляет 800 килограммов. С предприятия эвакуировали 10 сотрудников, также проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора за пределами станции подготовки воды Ижводоканала в норме, она превышена внутри цеха.

В самом Ижводоканале сообщили, что распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло.

"Произошла разгерметизация одной из емкостей на складе хлора, сейчас все под контролем, там работают четыре экипажа МЧС и наши службы. Локализовали на уровне склада, не произошло распространения хлора за пределы станции подготовки воды", – пояснили в Ижводоканале.

В пресс-службе добавили, что система подачи воды потребителям, в том числе проживающим в зоне аварии, работает без перебоев.

Источник агентства также отметил, что против выброса хлора на окраине Ижевска установлена водяная завеса, угрозы жилому сектору нет.

В ГУ МЧС по Удмуртии отметили, что при выбросе хлора никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы проводит проверку после отравления женщины парами хлора в бане. Москвичка после посещения бани на Веневской улице почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики диагностировали у нее ингаляционное отравление парами хлора и ожоги гортани и увезли в больницу.

