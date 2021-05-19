Полиция Москвы проводит проверку после отравления женщины парами хлора в бане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители начали проверку после отравления женщины парами хлора в бане на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по столице.

В ведомстве отметили, что москвичка после посещения бани на Веневской улице почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики диагностировали у нее ингаляционное отравление парами хлора и ожоги гортани и увезли в больницу.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Также проверку проводит прокуратура. В ведомстве сообщили, что пострадавших больше, однако госпитализация потребовалась лишь одной женщине. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая, когда молодые люди отдыхали в бане, но неожиданно ощутили запах хлора и ухудшение самочувствия.