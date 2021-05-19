Прокуратура начала проверку после инцидента с отравлением хлором в столичной бане

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура Москвы начала проверку после обращения женщины, сообщившей об отравлении нескольких человек в банном комплексе в Южном Бутове на улице Веневской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. Шестеро молодых людей во время посещения заведения почувствовали сильный запах хлора, после чего им стало плохо. Одной женщине потребовалась помощь врачей.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", – уточнили в ведомстве. Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято по итогам проверки.

Ранее сообщалось об отравлении 18 детей в бассейне "Волна" в городе Нижнем Ломове Пензенской области. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии. Прокуратура по региону начала проверку по факту случившегося.

