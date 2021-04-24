В Пензенской области 18 детей отравились в бассейне

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В бассейне в городе Нижний Ломов, который располагается в Пензенской области, произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отравления 18 детей в бассейне "Волна" в городе Нижний Ломов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в медицинские учреждения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, инцидент произошел во время групповых занятий. Тренер бассейна "Волна" почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации детей.

"Организована проверка оказания администрацией детского учреждения услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также проверка соответствия бассейна требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

