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Почти 160 человек отравились водой в Красноярске в период с конца января по начало февраля, передает RT со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю завершено санитарно-эпидемиологическое расследование... В период с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 детей", – сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при проведении расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил ресурсоснабжающей организацией ООО "КрасКом", "которые могли способствовать формированию очага заболеваемости".

О массовых случаях отравления в Октябрьском районе Красноярска стало известно 1 февраля. По факту произошедшего были инициированы проверки прокуратурой и региональным управлением Следственного комитета РФ.

