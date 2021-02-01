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Происшествия

10:09

На водозаборе в Красноярске взяли пробы воды после информации об отравлении людей

регионы происшествия

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

После информации об отравлении людей в Октябрьском районе Красноярска сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на водозаборе "Гремячий лог". Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Для проведения лабораторных исследований проведен отбор проб воды на водозаборе "Гремячий лог" ООО "Краском", – говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ писали об отключении холодной воды в Октябрьском районе. После того как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления.

В Роспотребнадзоре сообщили о случаях острой кишечной инфекции среди жителей. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее в Хабаровске 20 детей и 3 взрослых заразились кишечной инфекцией. Инфекцию также выявили у троих взрослых – одного сотрудника школы и двух работников столовой.

В столичном регионе школьные столовые проверили на соблюдение санитарных норм

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