Число отравившихся в школах Красноармейска увеличилось до 145

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число людей, которые обратились за медпомощью после отравления в двух школах Красноармейска, выросло до 145. В настоящий момент состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, заявили ТАСС представители ФМБА России.
За помощью врачей обратились 145 человек, в том числе 50 учащихся школы № 4, 90 учеников школы № 3.
"С 18 января в лечебные учреждения госпитализированы двое детей в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении ведомства. Всем, кто обращался за помощью, была назначена антибактериальная и симптоматическая терапия.
В результате был проведен осмотр помещений пищеблоков, взяты смывы с оборудования пищеблоков, осуществлен отбор проб воды и пищевых продуктов.
В ФМБА отметили, что данные о расследование направлены в Роспотребнадзор, микробиологические исследования еще идут.
СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось о 96 школьниках, которые обратились в медицинские учреждения Красноармейска. В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, свою проверку начала прокуратура.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: