Число отравившихся в школах Красноармейска увеличилось до 145

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число людей, которые обратились за медпомощью после отравления в двух школах Красноармейска, выросло до 145. В настоящий момент состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, заявили ТАСС представители ФМБА России.

За помощью врачей обратились 145 человек, в том числе 50 учащихся школы № 4, 90 учеников школы № 3.

"С 18 января в лечебные учреждения госпитализированы двое детей в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении ведомства. Всем, кто обращался за помощью, была назначена антибактериальная и симптоматическая терапия.

В результате был проведен осмотр помещений пищеблоков, взяты смывы с оборудования пищеблоков, осуществлен отбор проб воды и пищевых продуктов.

В ФМБА отметили, что данные о расследование направлены в Роспотребнадзор, микробиологические исследования еще идут.

СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о 96 школьниках, которые обратились в медицинские учреждения Красноармейска. В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, свою проверку начала прокуратура.