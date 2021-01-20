Прокуратура начала проверку после отравления детей в школах Красноармейска

15:26 (обновлено 20.01.2021 15:54)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отравление детей произошло в двух школах в городе Красноармейске Московской области. Помощь врачей потребовалась более чем 40 детям, начато расследование, заявили представители региональной прокуратуры.
"По предварительным данным в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся. Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре", – говорится на сайте ведомства.
По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает услуги питания.
В администрации Красноармейска также сообщили об организации оперативного штаба.
"Был организован оперативный штаб. Администрация незамедлительно 19.01.2021 обратилась к руководителю детской поликлиники города Красноармейск, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру г.о. Пушкинского, с просьбой провести проверку. По нашему обращению, сейчас на месте работают специалисты Роспотребнадзора", – говорится в сообщении администрации.
Со стороны властей города проводится полная проверка всех обстоятельств по данному инциденту. В администрации уточнили, что все пострадавшие находятся дома в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Хабаровске 20 детей и 3 взрослых заразились кишечной инфекцией. Инфекцию также выявили у троих взрослых – одного сотрудника школы и двух работников столовой.
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