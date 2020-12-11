Двое детей отравились во время принятия ванны с ароматизатором в Ленобласти

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Двое детей отравились в Ленинградской области во время принятия ванны с ароматизатором. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

"По предварительным данным, семья после купания детей в ванне с использованием специальных средств не придала значения резкому запаху ароматизатора. Ночью они почувствовали себя плохо и были доставлены в медицинское учреждение, где им диагностировали отравление неизвестными парами", – сообщили в СК.

В настоящий момент состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное. Для установления наличия ядовитых веществ в косметическом средстве будет проведена химическая экспертиза.

Ранее четыре ребенка отравились хлором в бассейне в башкирском городе Учалы. По информации СК, в МАУ ДО "Дворец творчества" группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Их доставили в больницу, где им диагностировали отравление парами хлора.