СК предъявил обвинение директору спорткомплекса в Астрахани, где отравились дети

15:04
Фото: СК РФ
Следователи предъявили обвинение и. о. директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где хлором отравились 32 человека, в том числе 20 детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
7 декабря во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса, находящегося в Советском районе города, дети и взрослые почувствовали недомогание. Согласно информации СК, исполняющая обязанности директора была ответственным лицом за безопасность на этом объекте. В ее должностные обязанности также входил контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса.
Всего было назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, по отобранным в ходе осмотра места происшествия образцам проб воды и воздуха назначили химические экспертизы. СК РФ решает вопрос об избрании меры пресечения. Попавшим в больницу поставили диагноз "Отравление хлором средней тяжести".
Ранее сообщалось, что в бассейне "Динамо", где произошло ЧП, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.
В МЧС назвали причину массового отравления людей в астраханском бассейне
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