СК показал кадры с места ЧП в астраханском бассейне

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Следственный комитет показал кадры работы в астраханском бассейне, где 30 человек отравились хлором.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, полиция и МЧС.

По словам главы Астраханской области Игоря Бабушкина, угрозы жизни для пострадавших нет.

"Благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", – написал губернатор в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что в Астрахани число госпитализированных с признаками отравления хлором увеличилось до 30 человек. Среди них 21 ребенок от 5 до 12 лет. Шестеро детей находятся в реанимации, но их состояние не критическое. Известно также, что в бассейне "Динамо", где отравились люди, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.