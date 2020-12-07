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Происшествия

12:29

В Астрахани число госпитализированных после отравления увеличилось до 30

происшествия регионы

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

В Астрахани число госпитализированных с признаками отравления хлором увеличилось до 30 человек, среди которых 21 ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 13:00 (12:00 мск. – Прим. ред.) в медучреждения города Астрахани доставили 30 человек, 21 ребенок – в ОДКБ, девять взрослых – в ГКБ № 3", – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель главка МЧС по региону Алексей Мурзин, в бассейне "Динамо", где отравились люди, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, также побывавший на месте происшествия, сообщил, что будет создан рабочий штаб по устранению ЧП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сперва сообщалось, что после тренировки в бассейне "Динамо" госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей. Специалисты выявили в бассейне превышение химической концентрации хлора при обработке воды.

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