В Астрахани число госпитализированных после отравления увеличилось до 30

12:29
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
В Астрахани число госпитализированных с признаками отравления хлором увеличилось до 30 человек, среди которых 21 ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 13:00 (12:00 мск. – Прим. ред.) в медучреждения города Астрахани доставили 30 человек, 21 ребенок – в ОДКБ, девять взрослых – в ГКБ № 3", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель главка МЧС по региону Алексей Мурзин, в бассейне "Динамо", где отравились люди, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, также побывавший на месте происшествия, сообщил, что будет создан рабочий штаб по устранению ЧП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сперва сообщалось, что после тренировки в бассейне "Динамо" госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей. Специалисты выявили в бассейне превышение химической концентрации хлора при обработке воды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: