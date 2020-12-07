Уголовное дело возбудили после отравления людей в астраханском бассейне

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

Следователи завели уголовное дело по факту отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщает пресс-служба СК по региону.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Предварительно, люди отравились парами хлора.

По последним данным, пострадали 26 человек, 19 из которых – дети от 5 до 12 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно, что шестеро детей находятся в реанимации. Как рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, их состояние не критическое, родителям разрешили посетить детей.

Сперва сообщалось, что после тренировки в бассейне "Динамо" госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей. Специалисты выявили в бассейне превышение химической концентрации хлора при обработке воды. Как сообщили в МЧС, всего ухудшение здоровья зафиксировано у 30 человек.