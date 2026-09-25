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25 сентября, 15:49

Город

Современную игровую зону обустроили в Чертанове Центральном на юге Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Чертаново Центральное на юге Москвы обустроили современную игровую зону. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в MAX.

На Кировоградской улице обновили общественное пространство и благоустроили территорию. Теперь на месте устаревшего игрового комплекса установлены новые конструкции для детей разных возрастов.

На площадке появились две карусели, качели и песочница. Рядом с игровой зоной для родителей установили уличную мебель, чтобы они могли отдохнуть, пока дети играют.

Кроме того, привели в порядок пешеходные дорожки и газоны, а для безопасности детей уложили мягкое покрытие из искусственной травы.

Ранее на дворовых территориях Москвы после благоустройства появились новые спортивные зоны для занятий боксом на открытом воздухе. В частности, на Бескудниковском бульваре обустроили воркаут-зону с рукоходами, наклонными скамьями для пресса, турниками и брусьями.

На Дубнинской улице в Восточном Дегунине специалисты заменили покрытие, установили боксерские груши, турники и комплекс "Русский ниндзя".

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