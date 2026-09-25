Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора ФК "Локомотив"

Фото: телеграм-канал "ФК "Локомотив" Москва"

Московский футбольный клуб "Локомотив" прекратил сотрудничество со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. Об этом сообщили в пресс-службе красно-зеленых.

Ульянов занимал эту должность с ноября 2022 года. Отмечается, что стороны приняли решение расстаться по обоюдному согласию.

"Коллектив и руководство ФК "Локомотив" благодарят Дмитрия Николаевича за проделанную работу, за вклад в развитие клуба и желают всевозможных успехов в его дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что защитник "Локомотива" Евгений Морозов не примет участия в товарищеских матчах сборной России по медицинским показаниям. При этом в нынешнем сезоне 25-летний спортсмен сыграл за клуб 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.