Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей оказались в реанимации после отравления хлором в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

О происшествии стало известно накануне. В городской станции скорой помощи сообщили, что при купании в бассейне 8 детей отравились парами хлора. Инцидент случился во Фрунзенском районе Петербурга.

По данным пресс-службы комитета здравоохранения города, после отравления было госпитализировано пятеро детей. Еще трое пострадавших были осмотрены медиками на месте.

"Двое госпитализированы под наблюдение врачей в отделение реанимации", – подтвердили в пресс-службе.

Отмечается, что другие трое пострадавших находятся в стабильном состоянии в отделении больницы.

Среди госпитализированных детей четверо в возрасте 7-8 лет. Еще одному ребенку 15 лет.

По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку. При этом СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее 10 детей были госпитализированы с отравлением из гостиницы в Приморье. По факту случившегося прокуратура Находки совместно со специалистами Роспотребнадзора проводила служебную проверку.