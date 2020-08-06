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Москва 24

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Происшествия

04:14

10 детей госпитализированы с отравлением из гостиницы в Приморье

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 детей отравились в одной из гостиниц в Приморье. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент случился в поселке Врангель.

"В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное", – отметили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что по факту случившегося прокуратура Находки совместно со специалистами Роспотребнадзора начала служебную проверку.

"Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", – пояснили в прокуратуре.

Ожидается, что результаты проверки помогут принять все необходимые меры для должного реагирования на ситуацию.

Ранее три ребенка отравились алкоголем в Воронеже. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии были доставлены в отделение токсикологии. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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