10 детей госпитализированы с отравлением из гостиницы в Приморье

04:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 детей отравились в одной из гостиниц в Приморье. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, инцидент случился в поселке Врангель.
"В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное", – отметили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что по факту случившегося прокуратура Находки совместно со специалистами Роспотребнадзора начала служебную проверку.
"Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", – пояснили в прокуратуре.
Ожидается, что результаты проверки помогут принять все необходимые меры для должного реагирования на ситуацию.
Ранее три ребенка отравились алкоголем в Воронеже. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии были доставлены в отделение токсикологии. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: