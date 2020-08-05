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Происшествия

15:58

Три ребенка отравились алкоголем в Воронеже

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три ребенка отравились спиртными напитками в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

"Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторному Воронежа. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в отделение токсикологии Областной детской клинической больницы № 1", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов системы профилактики Железнодорожного района и действиям родителей пострадавших детей. В настоящий момент специалисты выясняют, у кого школьники могли купить алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Сообщалось, что уже разработан проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Предполагалось, что обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.

Кроме того, Минпросвещения предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В документе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.

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