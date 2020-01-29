Ученые опровергли существование безопасной дозы алкоголя при беременности

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Даже минимальные дозы алкоголя во время беременности сказываются на развитии ребенка. К такому выводу пришли британские ученые из Бристольского университета. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты изучили более 20 работ, в которых рассматривалась связь алкоголя с проблемами при беременности. Исследователей особенно интересовали случаи, когда у женщины было несколько детей и потребление алкоголя во время каждой беременности различалось.

В результате выяснилось, что алкоголь негативно влиял на интеллект ребенка и повышал риск появления расстройств поведения. Спиртное также приводило к снижению массы тела при рождении.

"Безопасного минимального порога, при котором алкоголь не повредил бы плоду, исследователи не нашли. Полный отказ от алкоголя на время беременности – единственный безопасный выбор", – подчеркнули исследователи.

Ранее группа ученых из Японии и США выяснила, что даже небольшое количество алкоголя повышает риск развития рака. Свое исследование специалисты готовили на протяжении 11 лет. При малейшем употреблении спиртного риск появления раковых клеток резко повышался.

