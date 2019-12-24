Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:17

Родителей призвали не употреблять алкоголь перед детьми

общество

Фото: depositphotos/Elisanth

Главный внештатный специалист – психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн призвал родителей не показывать детям удовольствие от распития спиртного.

Специалист обратил внимание россиян на то, что дети любят повторять за взрослыми.

"Постарайтесь не употреблять алкогольных напитков и тем более не демонстрировать "щенячью радость" по поводу выпивки на глазах у детей. Это важно. Если на глазах у детей счастливые пьяные выпивают алкоголь, то дети будут стремиться к этому же состоянию. И когда они будут взрослыми, то будут повторять те же ошибки", – цитирует медика Агентство "Москва".

Ранее Евгений Брюн порекомендовал москвичам не начинать праздновать Новый год на работе с распитием спиртных напитков. По мнению специалиста-нарколога, алкоголь оказывает на организм токсическое действие и существует риск отравления.

Также специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, необходимо разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированными напитками.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как сохранить нормальное самочувствие после выпитого в новогоднюю ночь шампанского. Специалист утверждает, что в этом вопросе главное соблюдать свою меру, чтобы не получить впоследствии плохое самочувствие и возможное отравление.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика