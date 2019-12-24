Родителей призвали не употреблять алкоголь перед детьми

Фото: depositphotos/Elisanth

Главный внештатный специалист – психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн призвал родителей не показывать детям удовольствие от распития спиртного.

Специалист обратил внимание россиян на то, что дети любят повторять за взрослыми.

"Постарайтесь не употреблять алкогольных напитков и тем более не демонстрировать "щенячью радость" по поводу выпивки на глазах у детей. Это важно. Если на глазах у детей счастливые пьяные выпивают алкоголь, то дети будут стремиться к этому же состоянию. И когда они будут взрослыми, то будут повторять те же ошибки", – цитирует медика Агентство "Москва".

Ранее Евгений Брюн порекомендовал москвичам не начинать праздновать Новый год на работе с распитием спиртных напитков. По мнению специалиста-нарколога, алкоголь оказывает на организм токсическое действие и существует риск отравления.

Также специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации касательно крепкого алкоголя. Чтобы минимизировать вред для организма, необходимо разбавлять его. Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять на голодный желудок и запивать газированными напитками.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как сохранить нормальное самочувствие после выпитого в новогоднюю ночь шампанского. Специалист утверждает, что в этом вопросе главное соблюдать свою меру, чтобы не получить впоследствии плохое самочувствие и возможное отравление.