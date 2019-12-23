Роспотребнадзор рекомендует разбавлять крепкий алкоголь

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Роспотребнадзор советует разбавлять крепкий алкоголь, чтобы минимизировать вред для организма, передает "Интерфакс".

В службе напомнили, что крепость алкогольных напитков, полученных естественным образом, не превышает 15–16 градусов. Более крепкий алкоголь действует на организм разрушительно, подчеркнули специалисты.

"Поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья", – объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там же уточнили, что "относительно безопасно" для человека не более 15 миллилитров в пересчете на чистый спирт, что эквивалентно 150 миллилитрам водки или половине бутылки вина.

Кроме того, спиртные напитки не рекомендуется употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой. Алкоголь в таком случае быстро попадает в кровь, и наступает опьянение.

Российские медики ранее призывали по возможности исключить алкоголь из рациона и не рассчитывать на "безопасную" дозу. Так, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн отмечал, что безопасных ежедневных доз спиртного нет.

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