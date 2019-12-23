В новогоднюю ночь алкоголь в Москве продавать не будут

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Продажа алкоголя в новогоднюю ночь в Москве будет возможна только в розницу в ресторанах и в кафе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

В пресс-службе напомнили, что запрет на продажу алкоголя действует на всей территории России с 23:00 до 8:00.

Ранее сообщалось, что на площадки проведения массовых праздничных мероприятий не будут допускать лиц в состоянии алкогольного опьянения. Также введут запрет на пронос любых напитков.

Чтобы попасть на праздничные мероприятия, необходимо будет пройти через контрольно-пропускные пункты. Там же будет проводиться досмотр.