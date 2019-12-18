Новогоднее оформление сохранится в Москве до 15 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новогодние елки простоят в Москве до 15 января, праздничная подсветка сохранится до 10 марта, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что 13 декабря стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". К нему в городе включили всю праздничную иллюминацию. Также в Москве увеличилось количество новогодних елей.

В новогодние праздники в центре Москвы введут особый режим. Попасть на праздничные мероприятия можно будет через контрольно-пропускные пункты. Также на входах будут проводиться досмотры.

В связи с проведением общероссийской новогодней елки 25 декабря будет перекрыто движение в районе Васильевского Спуска.