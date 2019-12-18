Движение в районе площади Васильевский Спуск перекроют 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением общероссийской новогодней елки 25 декабря будет перекрыто движение в районе площади Васильевский Спуск. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Полностью перекроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварку и Ильинку, а также Москворецкую улицу от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Ограничения будут действовать с 8:30 до 15:00.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы в центре столицы перекроют в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Нельзя будет проехать по Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушской набережной, Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и Софийской набережной.

Кроме того, в Москве изменится схема движения транспорта с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

