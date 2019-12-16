Москвичи смогут поздравить пассажиров городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поздравления с Новым годом и Рождеством смогут записать все желающие для пассажиров городского транспорта, а также для своих близких. Аудиосообщения будут транслировать в салонах автобусов частных перевозчиков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Акция "Голос пассажира" будет проходить с 25 декабря по 8 января. Принять участие могут все желающие бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Заявки будут принимать с 16 до 20 декабря по телефону: +7 (495) 533-10-10 (добавочный 20-23) или электронной почте MukhametovaTS@transport.mos.ru.

Записать поздравление предлагают 21 и 22 декабря. Это можно будет сделать в студии звукозаписи, которая находится по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 17.

Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут.

Ранее стало известно, что новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.

Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.

