На фестивале "Путешествие в Рождество" откроются взрослый и детские сноуборд-парки

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На фестивале "Путешествие в Рождество" для любителей зимних видов спорта подготовили много активных развлечений. Как отмечается, дети и взрослые смогут поиграть в различные подвижные игры, а одним из ключевых развлечений спортивной программы станет сноубординг. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В нынешнем сезоне поучаствовать в мастер-классах по этому виду спорта, а также посмотреть выступления профессиональных сноубордистов можно будет в центре столицы – на Новом Арбате (возле дома 21). Площадка будет работать во все дни фестиваля, с 11.00 до 20.00. А 15 декабря там пройдут Открытые соревнования по джиббингу от Дениса Леонтьева – самого известного в мире российского сноубордиста", – говорится в сообщении.

Все желающие смогут зарегистрироваться на участие прямо на площадке.

Кроме того, на Новом Арбате и на Тверском бульваре будут работать два детских сноуборд-парка. Горку оснастят специальными пластиковыми перилами и гранью для скольжения длиной пять метров.

"Гости фестиваля от 7 лет и старше могут не только бесплатно покататься, но и посмотреть трюки в исполнении профессиональных спортсменов, взять уроки городского сноубординга и джиббинга, мастер-классы по катанию у звезд этого вида спорта", – сообщили в оргкомитете.

Все желающие старше 14 лет смогут попробовать свои силы в дисциплинах джиббинг (Jibbing) – катании по перилам и граням. Любительские соревнования проводятся в формате джем-сессии. За отведенное время можно сделать столько попыток, сколько захочется. Зарегистрироваться на участие можно будет на месте. Победители получат памятные подарки и денежные призы.

Кроме того, в столичных парках этой зимой откроют почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс. Москвичи и гости города смогут покататься на санках, "ватрушках" и ледянках в саду имени Баумана, "Сокольниках", Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках "Коломенское", "Царицыно" и еще в 21 зоне отдыха.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работают 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

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Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.