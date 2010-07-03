Почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс откроется в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных парках этой зимой откроют почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс. Москвичи и гости города смогут покататься на санках, "ватрушках" и ледянках в саду имени Баумана, "Сокольниках", Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках "Коломенское", "Царицыно" и еще в 21 зоне отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, часть горок оборудуют на природных склонах после появления устойчивого снежного покрова.

"Другие соберут из деревянных и металлических конструкций. Кроме того, в парке 50-летия Октября и на озелененной территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе появятся два всепогодных спуска с особым покрытием", – приводится в материале сообщение пресс-службы.

В 18 зонах отдыха покататься на горках можно бесплатно. Более подробную информацию можно посмотреть на mos.ru.

Этой зимой в столице откроют порядка 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе будет 63 места для моржевания.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работают 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

"Это наш город": молодые музыканты будут выступать на катке в Парке Горького

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.