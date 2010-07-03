24 ноября, 20:08
Собянин напомнил об открытии катков на ВДНХ и в Парке Горького
Сергей Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ.
"На ВДНХ – три тематические зоны в историческом стиле. А в Парке Горького главная тема – космос. Работают пункты проката и фуд-корты", – написал мэр в микроблоге в Twitter.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.
У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".
В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.
Для детей напротив павильона № 66 "Советская культура" оборудовали отдельную огороженную площадку площадью 900 квадратных метров. Там ждут малышей от трех до восьми лет в сопровождении взрослых. А любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".
Те, кто проголодается во время катания, могут подкрепиться прямо на ледовой площадке. На ней открыты фуд-корт и ресторан.
В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
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В середине декабря традиционно стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". В прошлом сезоне его посетили более 18 миллионов человек. На протяжении месяца москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки.
В Москве стартовал сезон катков
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