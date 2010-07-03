Самый большой каток в Европе открыли на ВДНХ

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

На ВДНХ открылся и начал работу самый большой каток в Европе.

"Сегодня мы рады всех приветствовать на открытии самого большого катка в Европе, у нас очень интересная программа. На катке у нас будут аниматоры, духовые оркестры, шоу воздушных гимнастов, и в конце нас ждет салют с концертом", – объявил на церемонии открытия замгендиректора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.

Протяженность трассы катка составляет 1,6 километра. Он разделен на "Аллею влюбленных" вокруг фонтана "Дружба народов", отдельную детскую площадку и большое свободное ледовое пространство.

В лед организаторы вмонтировали специальные экраны, которые помогут в навигации по развлекательному пространству. Панели также планируют задействовать для конкурсов.

Развлекательная программа ледового комплекса на ВДНХ не ограничивается катком. Площадь инфраструктуры катка составляет примерно 53 тысячи квадратных метров.

"Как только появится снег, то, помимо катка, сразу заработают площадка со снегоходами, тюбинговая горка "Север", будут предусмотрены у нас чуть позже катание на упряжках с хаски, масса программ в наших павильонах", – добавил Эммануилов.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день.

Сезон зимних развлечений в московских парках стартует 22 ноября. Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, 7 лыжных, 2 конькобежные школы и 3 секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности граждан: в парках будут работать 1040 пунктов охраны и 55 мобильных выездных групп, более 2,6 тысячи камер видеонаблюдения и 245 тревожных кнопок. Завершится зимний сезон в конце февраля 2020 года.