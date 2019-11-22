Где в Москве покататься на коньках

Главные катки Москвы – на ВДНХ и в Парке Горького – откроются вечером 22 ноября.

На катке "Восход" в Парке Горького гостей ждут в 19:00. В этом году его территория изменилась. Появился двухэтажный павильон, на первом этаже которого находятся раздевалка и прокат коньков, а на втором этаже – фудкорт. Также увеличилась площадь ледового покрытия. Каток не работает только в понедельник, в остальные дни он открыт для посетителей с 10:00 до 00:00. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв. Стоимость билетов: от 350 до 650 рублей – для взрослых, от 150 до 350 рублей – для детей.

Каток на ВДНХ также не работает в понедельник и имеет технический перерыв с 15:00 до 17:00. В будние дни можно покататься с 11:00 до 23:00, а в выходные – с 10:00 до 23:00.

В ближайшие дни откроется и каток в "Сокольниках". Там в рамках праздничной программы пройдет фестиваль драконов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.