Синоптики пообещали москвичам необычное начало зимы

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Столичные синоптики рассказали, что наступление зимы в 2019 году будет необычным. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

По мнению метеорологов, несмотря на установившуюся в столичном регионе минусовую температуру, в ноябре еще возможно краткосрочное потепление. С научной точки зрения нынешняя погода объясняется столкновением сухого и холодного воздуха с теплым и влажным.

В четверг, 21 ноября, показатель атмосферного давления в Москве приблизился к рекордному. На 13:00 синоптики зафиксировали 772 миллиметра ртутного столба. В пятницу, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, подобный уровень сохранится, а дальше предполагается резкое снижение.

Метеорологи предупреждают, что морозная погода продержится в столице до понедельника, 25 ноября. В выходные возможно небольшое потепление до +3 градусов, при этом мороз будет ощущаться сильнее из-за того, что не выпал снег.

