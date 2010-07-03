Синоптики рассказали москвичам о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Морозная погода с переменной облачностью ждет москвичей в предстоящие выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По словам синоптика, в выходные температура воздуха будет около +3 градусов. Волосюк добавила, что такие показатели считаются ниже средних многолетних значений.

"Единственный минус, что это похолодание, усиление морозов пройдет на фоне такой бесснежной погоды", – добавила синоптик, отметив, что атмосферное давление останется высоким до конца текущей недели.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.

Ранее метеорологи отмечали, что в среду, 20 ноября, в столице станет холоднее на 1–2 градуса. А ночь на 21 ноября может стать самой холодной с начала осени.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью температура в городе упадет до -7...-9 градусов, а по области – до -11. До этого температурный минимум был зафиксирован 1 ноября, тогда температура в городе составила -3,8 градуса.

В Управлении ГИБДД по городу призвали водителей быть внимательными на дорогах. Автомобилистам рекомендовали из-за непогоды снизить скорость движения и не делать резких перестроений.

