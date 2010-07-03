Синоптики рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха выше нормы в декабре ожидается на севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Теплее обычного будет и в столичном регионе. Снег здесь выпадет не раньше начала декабря. Осадков не ожидается и в ближайшие дни, несмотря на похолодание.

По словам Тищенко, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски. В частности, при морозах возникают серьезные проблемы с энергообеспечением.

"Энергия у нас закольцована, и если очень холодно, то можно перебросить ее в другой регион, чтобы там обеспечить большую подачу. Но если огромная территория и везде холодно – это настоящая проблема для энергетиков", – цитирует метеоролога ИА "НСН".

Морозный воздух опасен для людей, имеющих проблемы с органами дыхания. Однако теплая зима с постоянными перепадами температур также негативно влияет на человека.

Кроме того, сильно страдает дорожная инфраструктура, а для сельхозземель теплые зимы опасны, так как происходит выпревание озимых. Весной их приходится пересеивать.

Ранее специалист центра "Фобос" Александр Синенков рассказал, что климатическая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября. К этому времени дневная температура опустится ниже нуля. К пятнице температура воздуха опустится до -5.