Врач рассказал, как избежать осенне-зимней хандры из-за дефицита света

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В зимнее время года из-за недостатка солнечного света у людей часто возникает хандра. Об этом врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, общий упадок настроения осенью и зимой связан не только с холодной погодой, но и с малым количеством солнечных дней. По этой причине люди испытывают дефицит света.

Частично заменить солнечный свет может искусственное освещение, лампы дают довольно близкий к естественному свету спектр. Оттенки свечения могут быть разными: насыщенным или бледно-желтым, белым или голубоватым. Выбирать следует тот спектр, который является самым комфортным.

Специалист посоветовал чаще гулять на улице, особенно в солнечную погоду, а также не экономить на освещении. "Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить", – отметил он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что стоит есть в период осенней апатии, чтобы не навредить здоровью и повысить свое настроение. По его словам, лечиться сладким – это не выход, потому что при его употреблении на короткое время возникает вспышка, что все не так плохо, а потом мозг начинает погружаться в еще более глубокую депрессию.

