Специалисты рассказали, как справиться с ноябрьской апатией

Москвичи пытаются компенсировать недостаток солнца. По подсчетам специалистов, почти 10 месяцев в году над столицей нависает свинцовое небо. Особо чувствительных натур это вгоняет в депрессию. Особенно осенью, когда ночи становятся все длиннее и длиннее.

За год в Москве наберется в среднем всего 70 солнечных дней, а самый пасмурный и депрессивный месяц – ноябрь.

Итальянские ученые создали панели, которые похожи на окна – они имитируют солнечный свет. Потоки проходят через фильтр из наночастиц, который по свойствам напоминает атмосферу земли.

Фото или светотерапия популярна во всем мире. Волшебные лампы избавляют от депрессии и бессонницы и совсем не излучают опасный ультрафиолет.

Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал телеканалу Москва 24, что белые лампы содержат тот диапазон частот, который близок к солнечному свету. Поэтому можно использовать их.

Однако победить сезонную хандру можно и без помощи ламп. Психологи советуют не отказываться от сладкого, но при этом регулярно заниматься спортом.

Семейный психолог Андрей Зберовский сообщил, что спорт способствует выработке эндорфинов.

"Спорт не только активизирует имунную систему человека, но и является одним из условий выработки гормона позитива в нашем организме", – сказал Зберовский.

Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет. Синоптики отмечают, что теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на один и более градусов, с 1880 года встречалась 24 раза. А на два градуса и более было всего восемь сезонов.

Как отмечают специалисты Гидрометцентра, грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.