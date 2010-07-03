Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, она, по климатическим законам, должна была наступить в столице в воскресенье, 10 ноября.
"Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября", – сказал Тишковец, добавив, что это явление также называется метеорологической зимой.
В целом, москвичей ожидает теплое воскресенье. Как отметил Тишковец, всему виной черноморский воздух, который позволит температуре подняться до аномально высоких значений: до 9–11 градусов – в Москве, а по области – до 7–12 градусов. Это превышает климатическую норму ноября на 9–10 градусов, передает РИА Новости.
"В течение дня будет преобладать облачная погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь, морось, но очень слабые. Основные зоны осадков уже прошли", – добавил специалист.
Кроме того, в столице будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метра в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы (747 – 749 миллиметров ртутного столба. – Прим. ред.)
Ранее синоптики заявляли, что эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели.
Ожидается, что средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса, что почти на 5 градусов выше нормы.
Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима". За 140 лет в Москве было семь "вишневых зим".
Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в Москве
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