Синоптики прогнозируют "вишневую" зиму в Москве

Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в Москве
Грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на Гидрометцентр России.
Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.
Ожидается, что средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 года. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.
"Зимы действительно в столичном регионе становятся теплее. Однако это не исключает холодных зим, потому что нужно помнить, что климат – это режим погоды, усредненный за 30 лет. Если раньше чаще зимы могли быть холодными, а сейчас чаще теплые, то это только тенденции. Это не значит, что следующая зима будет теплее, чем предыдущая", – заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Ранее сообщалось, что теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. В ближайшие дни над столичным регионом продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс.
Высотная фронтальная зона будет находиться севернее, что обеспечит колебания температуры в интервале выше климатической нормы примерно на 3–7 градусов.
Синоптики прогнозируют, что в течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, а зима в европейской части страны может стать одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
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