Аномально теплые зимы предложили называть "вишневыми"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Гидрометцентра считают, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима", сообщает портал "Метеоновости".

"Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали "розовую" зиму. А что это значит? Прогноз указывает, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Что на картах месячных аномалий температуры обозначается розовым цветом", – говорят специалисты.

Однако синоптики прогнозируют, что в течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, а зима в европейской части страны может стать одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Такое значительное отклонение средней температуры от нормы на значительной территории России следует назвать "вишневой зимой", считают синоптики.

По их словам, за 140 лет в Москве было семь "вишневых зим". Самой теплой была зима 1960–1961 годов, тогда температура оказалась выше нормы на 4,9 градуса. "Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать "красный", – уверены специалисты.

Ранее сообщалось, что теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. В ближайшие дни над столичным регионом продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс. Высотная фронтальная зона будет находиться севернее, что обеспечит колебания температуры в интервале выше климатической нормы примерно на 3-7 градусов.

