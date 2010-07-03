Метеоролог рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность с прояснениями, местами дожди ожидаются в столице в выходные. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Атмосферное давление подрастет. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, потому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди в субботу и воскресенье", – сказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист метеобюро Москвы Ночи будут довольно холодными. В ночь на субботу в Москве 0... +5, местами до -2 градусов. Практически такая же температура будет и в ночь на воскресенье.

По словам метеоролога, день субботы будет довольно прохладным – около +5…+7 градусов тепла, а в воскресенье температура повысится до +10 градусов.

"То есть мы будем вступать в новый период более теплой погоды, нежели то, что мы наблюдаем сейчас за окном. Снега нет, осадки в виде небольшого дождя и то местами", – заключила Позднякова.

До этого стало известно, что потепление в европейской части России продлится до конца недели. В выходные в центральные регионы вернется северный антициклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле". По его словам, этот термин не имеет никакого отношения к метеорологии. Атмосферному давлению свойственно меняться, поскольку происходит регулярное перемещение барических образований.

В середине октября метеорологи предупреждали горожан о резком скачке атмосферного давления, назвав такие метеорологическая условия термином "барическая пила". Синоптики предупреждали метеозависимых об ухудшении самочувствия из-за скачка давления.

Сейчас в столице установилась аномально теплая погода. Во вторник, 5 ноября, в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.