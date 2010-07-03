Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Потепление в европейской части России продлится до конца недели. В выходные в центральные регионы вернется северный антициклон. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Самым холодным днем в Московском регионе станет суббота. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, а днем – +3... +8 градусов Цельсия. В воскресенье температура начнет постепенно повышаться. Днем воздух прогреется до +11 градусов.
В Ленинградской и Мурманской областях в субботу ожидается до +4 градусов, возможен небольшой снег. Сильное похолодание затронет Поволжье, на севере региона температура опустится до -12 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле". По его словам, этот термин не имеет никакого отношения к метеорологии. Атмосферному давлению свойственно меняться, поскольку происходит регулярное перемещение барических образований.
В середине октября метеорологи предупреждали горожан о резком скачке атмосферного давления, назвав такие метеорологическая условия термином "барическая пила". Синоптики предупреждали метеозависимых об ухудшении самочувствия из-за скачка давления.
Сейчас в столице установилась аномально теплая погода. Во вторник, 5 ноября, в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.
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