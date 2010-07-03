Температурный рекорд 1922 года побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух в столице 5 ноября прогрелся до 10,6 градуса. Показатели побили рекорд 1922 года, рассказали в центре погоды "Фобос".

Как передает Агентство "Москва", тогда температура достигла 10,3 градуса тепла. Нынешний рекорд зафиксировали на опорной метеостанции ВДНХ в 12:00, столбики термометров до конца дня еще могут прогреться.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник и среду атмосферное давление в городе опустится ниже нормы на 10–13 единиц. К утру оно уже упало до 736 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров ртутного столба. Однако синоптик отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер.

До конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Несмотря на это, показатели будут превышать норму.

Из-за ветра Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.