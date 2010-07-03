Текущий год в РФ может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Синоптик отметил, что по анализу Гидрометцентра, в 2019 году самым жарким было летом, а также сентябрь и октябрь. Вильфанд отметил, что если ноябрь и декабрь покажут подобные показатели, то 2019 год будет признан самым теплым в истории.
По словам метеоролога, нынешний год находится на данный момент во "втором ранге", уступая 2016 году, когда был зафиксирован эффект Эль-Ниньо. Это циклическое повышение температуры воды, эффект которого оказывает существенное воздействие на климат.
Вильфанд уточнил, что в этом году этого эффекта не предвидится, поэтому вероятность нового рекорда не так велика, но есть.
Как сообщалось ранее, июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в мире в первый месяц лета составила +16,4 градуса, что на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX столетия.
Только за июнь этого года были побиты температурные рекорды целого ряда европейских стран: Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии, Испании. Во Франции был зафиксирован абсолютный максимум – воздух прогрелся до 45,9 градуса по Цельсию.
Кроме того, как сообщали метеорологи, климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15–20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.
Эксперты опасаются, что к середине XXI века очень высокие летние температуры станут нормой. По мнению ученых, тепловые волны, которые накрыли Европу в июне, – проявление общих климатических тенденций.
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