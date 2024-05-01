Пожар ликвидирован в административном здании на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возгорание в двухэтажном административном здании по адресу Осташковская улица, дом 4, строение 6, ликвидировано. Об этом департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

По информации департамента, из-за огня произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. На место происшествия направили силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытии специалисты установили подъемный механизм, проложили магистральную линию и подали в очаг возгорания девять водяных стволов. Пожар был потушен в 17:31, говорится в публикации.

О пожаре в здании стало известно 1 мая. Площадь возгорания составила 800 "квадратов". По данным МЧС РФ, огонь распространился на два этажа и кровлю.

Позже пожарные смогли ликвидировать открытое горение.