Открытое горение ликвидировано на месте пожара в СНТ в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на месте пожара, охватившего постройки в СНТ Читинского района Забайкальского края, ликвидировано. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в тушении возгорания участвуют почти 120 специалистов и 30 единиц техники.

О пожаре в СНТ стало известно 1 мая. Огонь охватил около 30 дачных строений, а позже перекинулся на лесной массив.

Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание. По предварительной информации, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Еще один пожар случился на Осташковской улице в Москве. По данным МЧС РФ, загорелось двухэтажное здание. Предварительная площадь возгорания – 800 "квадратов". На месте происшествия работают свыше 70 человек и 22 единицы техники.