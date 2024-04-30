Открытое горение в окрестностях Улан-Удэ было ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение в СНТ около Улан-Удэ было ликвидировано, огонь уничтожил 17 дачных домов. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дознаватели МЧС приступили к выяснению причины пожара.

Ранее в Улан-Удэ была объявлена эвакуация жителей микрорайона Бурвод из-за возгорания жилых домов, которое возникло из-за штормового ветра.

Пожар в окрестностях Улан-Удэ охватил 20 домов и хозпостроек. Ранее его удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. В тушении огня принимают участие свыше 70 человек и 19 единиц техники.

