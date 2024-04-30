30 апреля, 20:45Происшествия
Пожар возле Улан-Удэ площадью 10 тыс "квадратов" локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар площадью 10 тысяч квадратных метров в окрестностях Улан-Удэ, который охватил 20 домов и хозпостроек, локализован. Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
По уточненным сведениям, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Сотрудники МЧС РФ наращивают силы и средства для борьбы с возгоранием. На месте работают свыше 70 человек и 19 единиц техники, указали в ведомстве.
На сайте пресс-службы правительства республики указано, что причиной пожаров, перебоев электроэнергии, повреждения заборов, кровли домов и рекламных щитов в Улан-Удэ стал сильный ветер.
Возгорание надворных построек в городском микрорайоне Бурвод началось в 22:00 по местному времени (17:00 по московскому). На место происшествия направились пожарные.
Позже стало известно, что специалисты регионального главка МЧС РФ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов". В ведомстве утверждали, что огонь не перешел на жилые дома.
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