Пожар возле Улан-Удэ площадью 10 тыс "квадратов" локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар площадью 10 тысяч квадратных метров в окрестностях Улан-Удэ, который охватил 20 домов и хозпостроек, локализован. Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

По уточненным сведениям, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Сотрудники МЧС РФ наращивают силы и средства для борьбы с возгоранием. На месте работают свыше 70 человек и 19 единиц техники, указали в ведомстве.

На сайте пресс-службы правительства республики указано, что причиной пожаров, перебоев электроэнергии, повреждения заборов, кровли домов и рекламных щитов в Улан-Удэ стал сильный ветер.

Возгорание надворных построек в городском микрорайоне Бурвод началось в 22:00 по местному времени (17:00 по московскому). На место происшествия направились пожарные.

Позже стало известно, что специалисты регионального главка МЧС РФ ликвидировали открытое горение на площади 500 "квадратов". В ведомстве утверждали, что огонь не перешел на жилые дома.