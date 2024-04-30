Эвакуация людей объявлена на окраине Улан-Удэ из-за возгорания жилых домов

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Бурятия"

Эвакуация жителей микрорайона Бурвод объявлена в Улан-Удэ из-за возгорания жилых домов, которое возникло из-за штормового ветра. Об этом мэр города Игорь Шутенков сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы на улице Кубанской. На месте работают спасатели, которые тушат возгорание, добавил он.

Как сообщил региональный главк МЧС в телеграм-канале, в 22:00 по местному времени (17:00 по московскому) поступил сигнал о возгорании надворных построек в микрорайоне. На место происшествия по повышенному номеру сложности выехали подразделения улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Работы по тушению возгорания осложняются сильным ветром, добавили в ведомстве.

Шутенков подчеркнул, что в городе зафиксированы нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли домов, рекламные щиты, коммуникации и остановки. Городские службы вышли на круглосуточный режим работы, специалисты проводят обследование территории Улан-Удэ на предмет уточнения повреждений, ущерба и их устранение, говорится в публикации.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском. Площадь возгорания составила две тысячи "квадратов".

Позже пожарные локализовали пожар и ликвидировали его.